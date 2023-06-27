Помощь ЕС: 500 электрогенераторов для ликвидации последствий подрыва ГЭС
15:55 27 июня Киев, Украина
Европейский союз и его государства-члены предоставили Украине 500 дополнительных электрогенераторов различной мощности на общую сумму в €16 миллионов для ликвидации последствий подрыва плотины Каховской гидроэлектростанции, осуществленного
российскими захватчиками.
Эту информацию на брифинге для прессы в Брюсселе поделился представитель Европейской Комиссии, Балаш Уйвари.
"Мы активируем 500 электрических генераторов из энергетического резерва rescEU, расположенного в Польше, чтобы помочь восстановлению критической инфраструктуры в южных регионах Украины, в которых произошло разрушение плотины Новокаховской ГЭС. Эти генераторы
будут использоваться для восстановления насосных и канализационных станций и другой критической инфраструктуры в пораженных районах",- сообщил он.
Уйвари отметил, что эти электрогенераторы обладают разной мощностью и общей стоимостью в €16 миллионов. Поставка этих генераторов является дополнительной помощью, которая идет наряду с уже оказанной помощью от 18 европейских стран через Механизм гражданской защиты ЕС. Помощь включает доставку баков для воды, лодок, спасательного оборудования и других первоочередных предметов.
"Разрушение плотины Новокаховской ГЭС было жестокой атакой россии на критическую инфраструктуру, которая привела к катастрофическим последствиям для окружающей среды и местного населения. Множество поселений было полностью разрушено, люди лишились доступа к воде и электричеству... Я хотел бы выразить благодарность всем европейским странам, которые немедленно предложили помощь через Механизм гражданской защиты ЕС. Мы продолжаем работать в партнерстве с украинскими властями для оказания экстренной помощи пострадавшему населению и будем продолжать предоставлять эту помощь так долго, как будет необходимо", - заявил Янез Ленарчич, еврокомиссар по кризисному менеджменту, цитируемый в сообщении Европейской Комиссии.
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