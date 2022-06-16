Получив необходимое оружие, Украина развернет контрнаступление к сентябрю – ВСУ

Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко, командующий обороной Николаева с 24 февраля, прогнозирует успешное контрнаступление ВСУ и освобождение захваченных территорий до конца лета при условии предоставления Украине всего необходимого вооружения.
Об этом заявил в интервью Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.
Об этом заявил в интервью Генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко.
Генерал Марченко также сказал, что в вопросе переговоров с россией пройдена "точка невозвращения" из-за военных преступлений российских оккупантов. Он считает, что у Украины есть уникальный шанс отстоять свою независимость и обеспечить свое будущее как свободной страны.
Поэтому предложения достичь мирного договора с рф вчерез уступки касательно территорий или в чем-то ином он отвергает.
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