Получив необходимое оружие, Украина развернет контрнаступление к сентябрю – ВСУ

"Я вроде как реалист. Прогнозировать я могу, исходя из каких-то обстоятельств, сведений и других. Возможно, моих сведений недостаточно, чтобы предсказать это.



Но то, что это не закончится быстро – это факт. Но опять же: если дадут нам все вооружение, которое нам нужно, контрнаступление, возможно, закончится к концу лета.



Где-то там мы проигрываем по времени, дадим им больше зарыться, да, это будет дольше. Здесь… я никогда не принимался прогнозировать. Никогда не думал, что мы выстоим против такого количества войск, что было в Николаеве. Скажу честно, я свято верил, что нас оцепят в котел, и мы будем бороться там, ну вот видите, получилось", - сообщил Марченко.