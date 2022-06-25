Получен приказ оставить город Северодонецк. Что будет дальше?

Украинские военные покинули промзону Северодонецка в ночь на 24 июня. Накануне главнокомандующий Валерий Залужный объяснял, что ВСУ вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи и позиции. Выход из Северодонецка ожидался давно.
Глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что защитники Северодонецка получили приказ отходить на новые укрепленные позиции.
Украинские военнослужащие, которые в Северодонецке контролировали территорию химзавода Азот, отходят на новые позиции в укрепленных районах, чтобы "оттуда нормально и полноценно вести боевые действия и наносить урон врагу", сказал Гайдай.
При этом в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 июня об отступлении речь не шла. Военные сообщили, что бои за Северодонецк продолжаются.
Позже в Минобороны Украины заявили, что информация по Северодонецку закрыта и назвал город и его окрестности самой горячей точкой фронта - действия оккупантов на других направлениях в основном являются отвлекающими маневрами, чтобы ВСУ перебрасывали подкрепления в горячие точки.
Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выпустил короткую заметку, в которой отметил, что украинской армии очень тяжело на фронте, поскольку огневое преимущество на стороне противника.
Украинские военнослужащие оказались в ситуации, которая угрожает окружением со стороны города Лисичанск - всего в паре километров от Северодонецка. Это последний крупный город Луганской области, который находится под контролем ВСУ.
В ближайшее время российские оккупационные войска будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы выйти к административных границам области.
В дальнейшем враг планирует сосредоточить свои усилия на захвате наибольших городов Донецкой области - Краматорска и Славянска, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.
Из Лисичанска ВСУ уходить пока не планируют, заявил председатель Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко. По его словам, украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится время.
Захват Северодонецка и Лисичанска не только не предоставит российским оккупантам преимущество в войне, но и ухудшат их возможности, напомнили эксперты американского Института изучения войны.
Украинский военный эксперт Михаил Самусь говорит, что выход из Северодонецка на более подготовленные позиции в Лисичанске позволит украинским войскам снова сдерживать наступление российских войск и продолжать оттягивать российские войска от других направлений.
Таким образом - ударами в различных направлениях - формируются условия для наступления в Херсонской области.
Эксперт согласился с утверждением ISW, что потеря Северодонецка ничего не изменит на фронте: это будет только означать, что украинские войска отошли на более выгодные позиции с точки зрения противодействия врагу.
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