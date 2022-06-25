Получен приказ оставить город Северодонецк. Что будет дальше?

09:49 25 июня Киев, Украина

Украинские военные покинули промзону Северодонецка в ночь на 24 июня. Накануне главнокомандующий Валерий Залужный объяснял, что ВСУ вынуждены вести маневренную оборону и занимать более выгодные рубежи и позиции. Выход из Северодонецка ожидался давно.

Глава ОВА Сергей Гайдай сообщил, что защитники Северодонецка получили приказ отходить на новые укрепленные позиции.

"К сожалению придется отводить наших ребят. Это то, о чем мы говорили, что не нужно разводить "зраду", никто не покидает наших ребят, никто там не допустит окружения. Сейчас та ситуация, когда находиться на разбитых за многие месяцы позициях, просто чтобы там находиться, нет смысла", - сказал Гайдай.

Украинские военнослужащие, которые в Северодонецке контролировали территорию химзавода Азот, отходят на новые позиции в укрепленных районах, чтобы "оттуда нормально и полноценно вести боевые действия и наносить урон врагу", сказал Гайдай.

При этом в утренней сводке Генштаба ВСУ 24 июня об отступлении речь не шла. Военные сообщили, что бои за Северодонецк продолжаются.

Позже в Минобороны Украины заявили, что информация по Северодонецку закрыта и назвал город и его окрестности самой горячей точкой фронта - действия оккупантов на других направлениях в основном являются отвлекающими маневрами, чтобы ВСУ перебрасывали подкрепления в горячие точки.

"Информация о том, находятся ли части ВСУ в определенном районе, включая Северодонецк, закрыта. Мы об этом не говорим. Я очень просил бы всех сосредоточиться на информации, которую представляет Генштаб и Минобороны", - сказал спикер ведомства Александр Мотузяник.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный выпустил короткую заметку, в которой отметил, что украинской армии очень тяжело на фронте, поскольку огневое преимущество на стороне противника.

"Несмотря на все, мы держимся. Ситуация сложная, но контролируемая. Мы вынуждены вести маневренную оборону, занимать более выгодные рубежи и позиции. Но каждый метр захваченной оккупантом земли залит его кровью", - пояснил Залужный.

Украинские военнослужащие оказались в ситуации, которая угрожает окружением со стороны города Лисичанск - всего в паре километров от Северодонецка. Это последний крупный город Луганской области, который находится под контролем ВСУ.

В ближайшее время российские оккупационные войска будут пытаться захватить Северодонецк и Лисичанск, чтобы выйти к административных границам области.

В дальнейшем враг планирует сосредоточить свои усилия на захвате наибольших городов Донецкой области - Краматорска и Славянска, сообщила замминистра обороны Анна Маляр.

Из Лисичанска ВСУ уходить пока не планируют, заявил председатель Северодонецкой райгосадминистрации Роман Власенко. По его словам, украинские войска все еще находятся в Северодонецке, на выход из города понадобится время.

"Это не вопрос часа или дня. Это может занять некоторое время", - сообщил он в комментарии Радио Свобода 24 июня.

Захват Северодонецка и Лисичанска не только не предоставит российским оккупантам преимущество в войне, но и ухудшат их возможности, напомнили эксперты американского Института изучения войны.

"Эти достижения вряд ли обеспечат российским силам решающее преимущество в дальнейших операциях в Украине и приведут к ухудшению российских возможностей, не позволяя им сосредоточиться на более выгодных направлениях наступления", - говорится в отчете.

Украинский военный эксперт Михаил Самусь говорит, что выход из Северодонецка на более подготовленные позиции в Лисичанске позволит украинским войскам снова сдерживать наступление российских войск и продолжать оттягивать российские войска от других направлений.

"Мы знаем, что украинские войска сейчас эффективно работают в Херсонской области, также есть информация о подготовке контрнаступательных действий в Запорожской области. Поэтому как раз концентрация российских войск на Донбассе позволяет Украине выполнять свои задачи", - сказал он.

Таким образом - ударами в различных направлениях - формируются условия для наступления в Херсонской области.

Эксперт согласился с утверждением ISW, что потеря Северодонецка ничего не изменит на фронте: это будет только означать, что украинские войска отошли на более выгодные позиции с точки зрения противодействия врагу.