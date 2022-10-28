Польского генерала назначили командующим украинской военной тренировочной миссией

10:54 28 октября Киев, Украина

Польский генерал Петр Тритек назначен Европейским Союзом командующим украинской военной тренировочной миссией.



Об этом сообщает польский ресурс RMF 24.



Генерал Тритек, являющийся командиром 11-й бронетанковой кавалерийской дивизии, будет координировать международную подготовку украинских военнослужащих. Ранее он проходил службу в Ираке и Афганистане.



Тритек возглавит оперативное командование. "Он все сведет вместе", — сказал дипломат ЕС в эфире RMF FM. Решение о назначении было принято комитетом по вопросам политики и безопасности (COPS).



Речь идет о подготовке личного состава, обучении по организации логистики, медицинских учреждений, а также подготовке украинской армии на случай применения биологического, химического или ядерного оружия.



Оперативное командование будет базироваться в городе Новая Демба на Подкарпатье в Польше. Второе оперативное командование будет расположено в Германии, но только для проводимых в этой стране миссий. Будет также командование в Брюсселе – административного характера.



Такое "необычное" трехстороннее разделение объясняется тем, что Берлин поначалу не хотел соглашаться на то, что главное командование должно перейти в Польшу. Были даже разногласия между Польшей и Германией. Для того, чтобы поставить точку в споре, приняли решение применить именно такую форму командования, пишет издание.



Миссия по подготовке украинских военных – давняя идея Польши, но ранее эта инициатива была заблокирована Францией и Германией, они аргументировали это тем, что "не стоит раздражать россию".



На первом этапе планируется подготовить около 15 тысяч украинских военнослужащих. Тренировочная миссия должна начаться уже в ноябре. Ее бюджет определен в размере 106 млн. евро на два года. Большинство учений будут проходить на польской территории.