Польского генерала назначили командующим украинской военной тренировочной миссией

Польский генерал Петр Тритек назначен Европейским Союзом командующим украинской военной тренировочной миссией.
Об этом сообщает польский ресурс RMF 24.
Генерал Тритек, являющийся командиром 11-й бронетанковой кавалерийской дивизии, будет координировать международную подготовку украинских военнослужащих. Ранее он проходил службу в Ираке и Афганистане.
Тритек возглавит оперативное командование. "Он все сведет вместе", — сказал дипломат ЕС в эфире RMF FM. Решение о назначении было принято комитетом по вопросам политики и безопасности (COPS).
Речь идет о подготовке личного состава, обучении по организации логистики, медицинских учреждений, а также подготовке украинской армии на случай применения биологического, химического или ядерного оружия.
Оперативное командование будет базироваться в городе Новая Демба на Подкарпатье в Польше. Второе оперативное командование будет расположено в Германии, но только для проводимых в этой стране миссий. Будет также командование в Брюсселе – административного характера.
Такое "необычное" трехстороннее разделение объясняется тем, что Берлин поначалу не хотел соглашаться на то, что главное командование должно перейти в Польшу. Были даже разногласия между Польшей и Германией. Для того, чтобы поставить точку в споре, приняли решение применить именно такую форму командования, пишет издание.
Миссия по подготовке украинских военных – давняя идея Польши, но ранее эта инициатива была заблокирована Францией и Германией, они аргументировали это тем, что "не стоит раздражать россию".
На первом этапе планируется подготовить около 15 тысяч украинских военнослужащих. Тренировочная миссия должна начаться уже в ноябре. Ее бюджет определен в размере 106 млн. евро на два года. Большинство учений будут проходить на польской территории.
Об этом сообщает польский ресурс RMF 24.
Генерал Тритек, являющийся командиром 11-й бронетанковой кавалерийской дивизии, будет координировать международную подготовку украинских военнослужащих. Ранее он проходил службу в Ираке и Афганистане.
Тритек возглавит оперативное командование. "Он все сведет вместе", — сказал дипломат ЕС в эфире RMF FM. Решение о назначении было принято комитетом по вопросам политики и безопасности (COPS).
Речь идет о подготовке личного состава, обучении по организации логистики, медицинских учреждений, а также подготовке украинской армии на случай применения биологического, химического или ядерного оружия.
Оперативное командование будет базироваться в городе Новая Демба на Подкарпатье в Польше. Второе оперативное командование будет расположено в Германии, но только для проводимых в этой стране миссий. Будет также командование в Брюсселе – административного характера.
Такое "необычное" трехстороннее разделение объясняется тем, что Берлин поначалу не хотел соглашаться на то, что главное командование должно перейти в Польшу. Были даже разногласия между Польшей и Германией. Для того, чтобы поставить точку в споре, приняли решение применить именно такую форму командования, пишет издание.
Миссия по подготовке украинских военных – давняя идея Польши, но ранее эта инициатива была заблокирована Францией и Германией, они аргументировали это тем, что "не стоит раздражать россию".
На первом этапе планируется подготовить около 15 тысяч украинских военнослужащих. Тренировочная миссия должна начаться уже в ноябре. Ее бюджет определен в размере 106 млн. евро на два года. Большинство учений будут проходить на польской территории.
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