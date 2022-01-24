Польский Президент приедет в Украину

Глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил, что Анджей Дуда, Президент Польши, хочет приехать в Киев с официальным визитом. Визит запланирован на октябрь. Это будет первый визит Дуды в Украину в качестве польского Президента.

"Недавно с моим украинским коллегой мы провели хорошую беседу. Мы обсудили очень много дел, в частности, запланирован визит президента Дуды в следующем месяце в Киев", - заявил польский министр.

При этом Рау подчеркнул, что тоже собирается в Украину.

"Это открытый вопрос: возможно я поеду в Киев с господином президентом, а возможно, еще раньше", - сказал он.

Как сообщалось, в конце августа министр иностранных дел Украины и его новый польский коллега провели первый телефонный разговор, в ходе которого подтвердили, в частности, важность сотрудничества Украины, Польши и Литвы в рамках "Люблинского треугольника".