Польский премьер призвал изолировать российский режим

14:34 19 мая Киев, Украина

Польский премьер о переговорах с Путиным.

Польский премьер Матеуш Моравецкий призвал союзников и весь цивилизованный мир на самом деле изолировать российский режим, развязавший большую войну против Украины, и его лидера Владимира Путина, а не пытаться общаться с ним. Об этом он заявил в ходе конференции PISM Strategic Ark.

Он обратился к мировым лидерам: "Гекатомба в Мариуполе или убийства в Буче – все это должно пробудить нас от геополитической дремоты и заставить отказаться от старых иллюзий. Но достаточно ли этого? Я слышал, что Путину пытаются найти безопасное место и сохранить лицо на международной арене. Как вообще можно говорить что-то подобное? Как можно пытаться "спасти" или "сохранить" то, что на самом деле полностью утрачено?" "Призываю всех изолировать президента России. Дипломатия требует диалога, но с террористами вести переговоры нельзя", – подчеркнул он.

По его словам, "мало выиграть войну, нужно не проиграть и не потерять мир".

"Мы должны вместе решить, что Россия больше никогда не будет угрожать миру в Европе. И цену поддержания мира должны ощущать и другие страны, помимо ЕС и НАТО", – сказал премьер-министр Польши.

По словам Моравецкого, парадокс войны в Украине заключается в том, что "если Украина победит, это будет прежде всего ее победа, но если она проиграет, это будет не только ее поражение, а всех нас, и конец мира, каким мы его знаем".