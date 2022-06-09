Польские САУ готовы к работе на фронте Украины

13:15 09 июня Киев, Украина

Польские самоходные артиллерийские установки готовы к работе с украинскими бойцами.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook в четверг, 9 июня.

"После пушек М777 и FH70, САУ Ceasar и М109А3 – это 5-й вид артиллерии 155-мм калибра, который нам удалось привлечь" – заявил глава оборонного ведомства.

По состоянию на сегодня обеспечены поставки в Вооруженные силы Украины более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра.

"Запасы снарядов этого калибра уже на 10% превосходят запасы снарядов крупных калибров советского типа, состоявших на 24 февраля 2022 года. При этом эффективность этих снарядов выше советских образцов, поэтому меньший расход", – отметил Резников.

Он заверил, что по артиллерии 155-мм калибра Минобороны уже выполнило первоначальный запрос от Вооруженных сил на 90%. На 100% эта первоначальная потребность будет закрыта в течение 1-2 недель.

"Но меняются обстоятельства на поле боя – увеличивается потребность. Генштаб реагирует на изменение оперативной обстановки – Минобороны меняет задачи своей команде в соответствии с запросами ГШ. Уже есть четкий план поставок артиллерии до конца июля", – добавил министр.