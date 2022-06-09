Польские САУ готовы к работе на фронте Украины

Польские самоходные артиллерийские установки готовы к работе с украинскими бойцами.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook в четверг, 9 июня.
По состоянию на сегодня обеспечены поставки в Вооруженные силы Украины более 150 артиллерийских платформ 155-мм калибра.
Он заверил, что по артиллерии 155-мм калибра Минобороны уже выполнило первоначальный запрос от Вооруженных сил на 90%. На 100% эта первоначальная потребность будет закрыта в течение 1-2 недель.
Одновременно в ВСУ было поставлено более полусотни орудий других крупных калибров. А также снарядов к ним, составляющим более 75% объема, который был в начале полномасштабного российского вторжения.
По словам Резникова, также Украина получила от партнеров около 250 бронемашин западных образцов – М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhoundи другие.
По словам Резникова, также Украина получила от партнеров около 250 бронемашин западных образцов – М113 ТМ, М113 YPR-765, Bushmaster, Mastiff, Husky, Wolfhoundи другие.
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