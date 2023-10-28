Польские механики ремонтируют военную технику ВСУ возле линии фронта

18:29 27 октября Киев, Украина

Механики Польской оружейной группы (PGZ) работают в Украине, ремонтируя военную технику, которую Варшава передала Киеву, в непосредственной близости от линии фронта.

Об этом один из специалистов сообщил в интервью Polska Agencja Prasowa.

"Мы работаем в Украине, соблюдая правила безопасности и стараясь не вызывать интерес противоположной стороны", - рассказал механик.

Как пишет агентство, говорится о сотрудниках компании PGZ Serwis Orel, обслуживающей, в частности, САУ Krab, танках Leopard и транспортных средствах для перевозки боеприпасов на шасси грузовика Jelcz.



Задачей специалистов является проверка технического состояния используемой ВСУ техники, на основе которой принимаются решения о дальнейших действиях: