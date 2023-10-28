Польские механики ремонтируют военную технику ВСУ возле линии фронта

Механики Польской оружейной группы (PGZ) работают в Украине, ремонтируя военную технику, которую Варшава передала Киеву, в непосредственной близости от линии фронта.
Об этом один из специалистов сообщил в интервью Polska Agencja Prasowa.
Как пишет агентство, говорится о сотрудниках компании PGZ Serwis Orel, обслуживающей, в частности, САУ Krab, танках Leopard и транспортных средствах для перевозки боеприпасов на шасси грузовика Jelcz.
Задачей специалистов является проверка технического состояния используемой ВСУ техники, на основе которой принимаются решения о дальнейших действиях:
- мелкие неисправности устраняют на месте;
- большие – в мастерских в Украине;
- наиболее поврежденные машины, нуждающиеся в специализированном оборудовании, отправляются на ремонт в Польшу.
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