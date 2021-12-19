Польская оппозиция не смогла обжаловать итоги выборов

По информации польского издания Onet, вчера Верховный суд Польши отклонил иск оппозиционной партии Гражданская платформа по вопросу нарушений, которые, по мнению оппозиции, были допущены в ходе президентских выборов.

Проанализировав все имеющиеся материалы, суд пришел к выводу, что содержание жалобы Гражданской платформы выходит за пределы положений, определенных в избирательном кодексе.

Также не было предоставлено надлежащих доказательств, подтверждающих указанные в жалобе претензии, как это требуется кодексом, отметил судья Александр Степковский.

Всего суд получил более 5800 жалоб, из которых 65 признаны оправданными, но не повлиявшими на результат выборов.

Напомним, 12 июля в Польше состоялся второй тур выборов президента. По результатам обработки более 99% бюллетеней Анджей Дуда набрал 51,21% голосов избирателей. За его оппонента, мэра Варшавы Рафала Тшасковского проголосовали 48,79% поляков.