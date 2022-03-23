Польша вышлет 45 российских дипломатов по обвинению в шпионаже

14:00 23 марта Киев, Украина

Польша до конца дня объявит о высылке более 40 российских дипломатов. Об этом пишет издание Onet со ссылкой на источники.

Дипломаты будут высланы в связи с «деятельностью, несовместимой с Венской конвенцией о дипломатических сношениях». По мнению польских спецслужб, они занимались шпионажем.

Официальный представитель Агентства внутренней безопасности Польши подтвердил, что ведомство обратилось в МИД страны с требованием выслать 45 человек.

Посол России Сергей Андреев вызван в МИД Польши.

Всего в российской дипмиссии в Польше работает более 50 дипломатов.