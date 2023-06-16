Польша вводит запрет на пересечение границы для автотранспорта из беларуси и россии

Правительство Польши полностью запрещает пересечение государственной границы для автотранспорта, зарегистрированного на территории беларуси или российской федерации.
Об этом сообщает Polskie Radio.
Об этом сообщает Polskie Radio.
В частности, ограничение касается грузовых автомобилей, мототягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, и автопоездов, зарегистрированных на территории беларуси или россии.
Постановление вступает в силу сегодня, 30 мая.
Вчера министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский объявил о введении санкционных ограничений против 365 граждан беларуси. Такой шаг - ответ на приговор журналисту Анджею Почобуту, объявленный белорусским режимом.
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