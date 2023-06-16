Польша вводит запрет на пересечение границы для автотранспорта из беларуси и россии

07:12 30 мая Киев, Украина

Правительство Польши полностью запрещает пересечение государственной границы для автотранспорта, зарегистрированного на территории беларуси или российской федерации.



Об этом сообщает Polskie Radio.

"Польша вводит дополнительные ограничения при пересечении границы с беларусью . С полуночи 1 июня к особому распоряжению пограничное движение в пунктах пропуска с беларусью будет прекращено", - говорится в сообщении.

В частности, ограничение касается грузовых автомобилей, мототягачей, прицепов, в том числе полуприцепов, и автопоездов, зарегистрированных на территории беларуси или россии.

"Это - результат постановления министра внутренних дел и администрации Мариуша Каминского. Документ опубликован в Журнале законов", - отмечают журналисты.

Постановление вступает в силу сегодня, 30 мая.