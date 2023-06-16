Польша ввела санкции против 365 граждан беларуси и российских предпринимателей

Польша внесла в список нежелательных лиц 365 граждан беларуси, запрещая им пребывание на своей территории, как было объявлено пресс-службой польского МВД в сводке от 29 мая.
В результате этого решения, въезд в Шенгенскую зону также будет запрещен этим лицам, и их финансовые средства и активы будут заморожены. Кроме того, министр принял решение о заморозке средств и активов 20 организаций и 16 лиц, которые главным образом связаны с российским капиталом.
В перечень санкций включены 159 депутатов, 76 судей, семь прокуроров, 32 представителя местной администрации и 28 сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что с учетом предыдущих ограничений, санкции теперь касаются всех депутатов белорусского парламента.
Кроме того, в список попали представители белорусских СМИ, которые занимаются пропагандой (23 человека), спортсмены и спортивные активисты (24 человека), сотрудники белорусских учреждений и государственных предприятий (восемь человек) и деятели культуры и науки (восемь человек).
Также в список включены предприниматели, связанные с российским капиталом - 15 граждан рф и один белорус.
Пока не раскрыты конкретные имена фигурантов списка. Отмечается, что эти люди пропагандировали белорусский режим и принимали участие в легитимизации и поддержке репрессивной политики власти в минске.
Им также приписывается ответственность за политически мотивированный приговор Анджею Почобуту, который был вынесен по фальшивым обвинениям, - добавили в МВД.
В результате этого решения, въезд в Шенгенскую зону также будет запрещен этим лицам, и их финансовые средства и активы будут заморожены. Кроме того, министр принял решение о заморозке средств и активов 20 организаций и 16 лиц, которые главным образом связаны с российским капиталом.
В перечень санкций включены 159 депутатов, 76 судей, семь прокуроров, 32 представителя местной администрации и 28 сотрудников правоохранительных органов. Отмечается, что с учетом предыдущих ограничений, санкции теперь касаются всех депутатов белорусского парламента.
Кроме того, в список попали представители белорусских СМИ, которые занимаются пропагандой (23 человека), спортсмены и спортивные активисты (24 человека), сотрудники белорусских учреждений и государственных предприятий (восемь человек) и деятели культуры и науки (восемь человек).
Также в список включены предприниматели, связанные с российским капиталом - 15 граждан рф и один белорус.
Пока не раскрыты конкретные имена фигурантов списка. Отмечается, что эти люди пропагандировали белорусский режим и принимали участие в легитимизации и поддержке репрессивной политики власти в минске.
Им также приписывается ответственность за политически мотивированный приговор Анджею Почобуту, который был вынесен по фальшивым обвинениям, - добавили в МВД.
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