Польша возглавила Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)

12:51 01 Январь Киев, Украина

Как известно, роль руководителя Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является переходящей от одного государства-члена организации к другому. Смена главы ОБСЕ происходит ежегодно. В 2022 году председательствовать после Швеции будет Польша.

Правительство Польши заявило о своем намерении привлечь к активному участию в работе организации все страны-члены ОБСЕ, включить в работу все подразделения и институты организации.

По словам премьер-министра Матеуша Моравецкого, Польша будет предпринимать все усилия, чтобы ОБСЕ совместно с ЕС и НАТО организовала процессы, направленные на восстановление и дальнейшее обеспечение мира и безопасности в Европе.

Об этом же говорил накануне и глава МИД Польши Збигнев Рау. Особое внимание следует уделить сегодняшним конфликтным ситуациям, поскольку существует реальная угроза как для некоторых стран-участниц, так и всего общества в целом.

"Мы настоятельно призываем уважать право людей жить в мире и безопасности", - уточнил он.

На заседании ОБСЕ, которое состоится в этом месяце в Австрии, Польша подробно доложит о планах своего руководства в организации.

В отношении Украины, как было отмечено в результате двусторонних переговоров, Польша планирует несколько сценариев усиления влияния ОБСЕ на ситуацию на Донбассе и у границ Украины.