Польша уже составляет план экономического сотрудничества с Украиной после войны

Власти Польши разрабатывают план экономического сотрудничества с Украиной после войны.
Об этом заявил заместитель министра финансов Польши Артур Собонь в эфире радио.
По мнению чиновника, восстановление украинской экономики должно стать возможностью для привлечения предприятий Польши. Он также выразил надежду, что Украина решит активно сотрудничать с Западом.
Также замминистра финансов Польши отметил, что беженцы из Украины, которые решат остаться на польской территории, "значительно повысят ее экономический потенциал".
Также замминистра финансов Польши отметил, что беженцы из Украины, которые решат остаться на польской территории, "значительно повысят ее экономический потенциал".
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