Польша уже составляет план экономического сотрудничества с Украиной после войны

17:40 03 июня Киев, Украина

Власти Польши разрабатывают план экономического сотрудничества с Украиной после войны.

 
Об этом заявил заместитель министра финансов Польши Артур Собонь в эфире радио.
 
"Уже сейчас нужно думать, что (будет) дальше. Пока торговый баланс с Украиной не впечатляет, но вскоре эта ситуация может существенно измениться. Шанс есть для обеих экономик, потому что это, конечно, будет выгодно и для украинской экономики", – заявил Собонь.
 
По мнению чиновника, восстановление украинской экономики должно стать возможностью для привлечения предприятий Польши. Он также выразил надежду, что Украина решит активно сотрудничать с Западом.

Также замминистра финансов Польши отметил, что беженцы из Украины, которые решат остаться на польской территории, "значительно повысят ее экономический потенциал".