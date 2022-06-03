Польша уже составляет план экономического сотрудничества с Украиной после войны

Об этом заявил заместитель министра финансов Польши Артур Собонь в эфире радио.

"Уже сейчас нужно думать, что (будет) дальше. Пока торговый баланс с Украиной не впечатляет, но вскоре эта ситуация может существенно измениться. Шанс есть для обеих экономик, потому что это, конечно, будет выгодно и для украинской экономики", – заявил Собонь.