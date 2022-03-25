Польша, Словения и Чехия подготовили план завершения войны и спасения Украины

16:16 25 марта Киев, Украина

Прошел месяц, как Россия начала полномасштабное наступление на Украину. С тех пор Запад ввел четыре пакета санкций против России, но война продолжается. Мер явно недостаточно. Нужно сделать гораздо больше, и быстро, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Поэтому, кроме призывов к скорейшему прекращению перечисления России платежей за нефть, газ и уголь, Польша , Словения и Чехия подготовили план из 10 пунктов для поддержки Украины и прекращения войны.



1. Отключить все российские банки от SWIFT, в противном случае российская экономика адаптируется к новым условиям в течение нескольких недель.

2. Ввести единую политику предоставления убежища для русских солдат, отказывающихся служить преступному режиму в Москве.

3. Полностью остановить русскую пропаганду в Европе.

4. Заблокировать русские корабли в европейских портах.

5. Ввести такую же блокаду автомобильного транспорта в Россию и из России.

6. Ввести санкции не только в отношении олигархов, но и в отношении всей их бизнес-среды.

7. Приостановить выдачу виз всем гражданам России, которые хотят въехать в ЕС – русский народ должен понять, что он получает последствия из-за этой войны.

8. Ввести санкции против всех членов путинской партии "Единая Россия".

9. Ввести полный запрет на экспорт в Россию технологий, которые могут быть использованы в военных целях.

10. Исключить Россию из всех международных организаций - нельзя сидеть за столом с преступниками.