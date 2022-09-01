Польша следит за границей с беларусью

09:19 24 августа Киев, Украина

Мариуш Блащак заявил, что страна следит за ситуацией на границе с беларусью.

Об этом он сообщил в интервью Rzeczpospolita.



По его словам, несмотря на полномасштабную войну россии против Украины, Польша постоянно следит за границей с беларусью. Он вспомнил ситуацию с мигрантами на польско-беларуской границе, назвав ее специальной операцией, "проверяющей силы и способность защищать государство".

"Решение построить стену на границе было важным, и нам удалось отразить эту гибридную атаку. Если бы не было барьера, массы двигались бы через Польшу, и нам грозила бы дестабилизация положения в стране. Сейчас граница плотная, хотя группы нелегальных мигрантов все еще пытаются ее пройти", — сказал министр.



Блащак подчеркнул, что эффективность построения стены на границе с беларусью показывает тот факт, что Финляндия и Эстония также хотят укрепить границу с россией, построив на участках ограждение.