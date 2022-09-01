Польша следит за границей с беларусью

Мариуш Блащак заявил, что страна следит за ситуацией на границе с беларусью.
Об этом он сообщил в интервью Rzeczpospolita.
По его словам, несмотря на полномасштабную войну россии против Украины, Польша постоянно следит за границей с беларусью. Он вспомнил ситуацию с мигрантами на польско-беларуской границе, назвав ее специальной операцией, "проверяющей силы и способность защищать государство".
По его словам, несмотря на полномасштабную войну россии против Украины, Польша постоянно следит за границей с беларусью. Он вспомнил ситуацию с мигрантами на польско-беларуской границе, назвав ее специальной операцией, "проверяющей силы и способность защищать государство".
Блащак подчеркнул, что эффективность построения стены на границе с беларусью показывает тот факт, что Финляндия и Эстония также хотят укрепить границу с россией, построив на участках ограждение.
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