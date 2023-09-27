Польша призывает Украину к отзыву иска в ВТО

Польша призывает Украину отозвать иск, который Киев подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета импорта агропродукции странами Восточной Европы.
Об этом сообщил министр агрополитики Украины Николай Сольский после онлайн-встречи с министром сельского хозяйства Польши Робертом Телусом.
По словам министра, стороны обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в Польшу и, в частности, процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства.
Телус отметил важность переговоров и отметил, что правительство изучает механизмы выдачи лицензий украинским экспортерам. По его словам, в польском правительстве обсуждают этот вопрос, в частности, определяют, кто будет согласовывать или не согласовывать выдачу таких лицензий.
Министры договорились через неделю встретиться и обсудить результаты рассмотрения вопроса о введении процедуры лицензирования.
Телус также заявил, что Польша призывает Украину отозвала жалобу, поданную во Всемирную торговую организацию по ограничениям на экспорт агропродукции в соседние европейские страны.
Как сообщает Радио Свобода, после разговора с Сольским польский министр на брифинге заявил, что Польша не изменила решения – украинского зерна не будет на польском рынке.
Об этом сообщил министр агрополитики Украины Николай Сольский после онлайн-встречи с министром сельского хозяйства Польши Робертом Телусом.
По словам министра, стороны обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в Польшу и, в частности, процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства.
Телус отметил важность переговоров и отметил, что правительство изучает механизмы выдачи лицензий украинским экспортерам. По его словам, в польском правительстве обсуждают этот вопрос, в частности, определяют, кто будет согласовывать или не согласовывать выдачу таких лицензий.
Министры договорились через неделю встретиться и обсудить результаты рассмотрения вопроса о введении процедуры лицензирования.
Телус также заявил, что Польша призывает Украину отозвала жалобу, поданную во Всемирную торговую организацию по ограничениям на экспорт агропродукции в соседние европейские страны.
Как сообщает Радио Свобода, после разговора с Сольским польский министр на брифинге заявил, что Польша не изменила решения – украинского зерна не будет на польском рынке.
Также, по его словам, переговоры касались транзита украинского зерна.
Телус подчеркнул, что Польша поможет вывезти Украине зерно и доставить туда, где в нем нуждаются, но приоритет Варшавы – прежде всего обеспечить свой рынок и защитить собственного фермера.
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