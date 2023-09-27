Польша призывает Украину к отзыву иска в ВТО

15:59 27 сентября Киев, Украина





Об этом сообщил министр агрополитики Украины Николай Сольский после онлайн-встречи с министром сельского хозяйства Польши Робертом Телусом.



По словам министра, стороны обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в Польшу и, в частности, процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства.



Телус отметил важность переговоров и отметил, что правительство изучает механизмы выдачи лицензий украинским экспортерам. По его словам, в польском правительстве обсуждают этот вопрос, в частности, определяют, кто будет согласовывать или не согласовывать выдачу таких лицензий.



Министры договорились через неделю встретиться и обсудить результаты рассмотрения вопроса о введении процедуры лицензирования.



Телус также заявил, что Польша призывает Украину отозвала жалобу, поданную во Всемирную торговую организацию по ограничениям на экспорт агропродукции в соседние европейские страны.



Как сообщает Радио Свобода, после разговора с Сольским польский министр на брифинге заявил, что Польша не изменила решения – украинского зерна не будет на польском рынке. Польша призывает Украину отозвать иск, который Киев подал во Всемирную торговую организацию (ВТО) из-за запрета импорта агропродукции странами Восточной Европы.Об этом сообщил министр агрополитики Украины Николай Сольский после онлайн-встречи с министром сельского хозяйства Польши Робертом Телусом.По словам министра, стороны обсудили план действий Украины по экспорту аграрной продукции в Польшу и, в частности, процедуру выдачи лицензий агропредпринимателям от украинского правительства.Телус отметил важность переговоров и отметил, что правительство изучает механизмы выдачи лицензий украинским экспортерам. По его словам, в польском правительстве обсуждают этот вопрос, в частности, определяют, кто будет согласовывать или не согласовывать выдачу таких лицензий.Министры договорились через неделю встретиться и обсудить результаты рассмотрения вопроса о введении процедуры лицензирования.Телус также заявил, что Польша призывает Украину отозвала жалобу, поданную во Всемирную торговую организацию по ограничениям на экспорт агропродукции в соседние европейские страны.Как сообщает Радио Свобода, после разговора с Сольским польский министр на брифинге заявил, что Польша не изменила решения – украинского зерна не будет на польском рынке.

"Наше решение неизменно, украинского зерна не будет на польском рынке, и Украина это хорошо восприняла. Чтобы наши дальнейшие переговоры были результативными, я призываю украинскую сторону отозвать свою жалобу в ВТО, потому что она безосновательна с нашей стороны. Министр Сольский сказал, что обсудит и обдумает это с министром экономики", - сказал Телус.

Также, по его словам, переговоры касались транзита украинского зерна.

"Сейчас мы на последнем этапе договоренностей с Литвой, чтобы перенести контроль с украинско-польской границы в порт в Литве. Речь идет о контроле, который будет гарантировать, что зерно будет выезжать за пределы ЕС. Украинский министр также предложил, чтобы такой же контроль перенести на немецкую сторону , чтобы он осуществлялся в немецких портах. Мы эти вопросы обдумаем и обсудим", - сказал польский министр.

Телус подчеркнул, что Польша поможет вывезти Украине зерно и доставить туда, где в нем нуждаются, но приоритет Варшавы – прежде всего обеспечить свой рынок и защитить собственного фермера.