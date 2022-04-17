Польша призвала НАТО поддерживать Украину в противостоянии оккупации РФ
14:40 20 ноября Киев, Украина
Бюро национальной безопасности Польши обратилось к НАТО
с требованием поддерживать и помогать таким странам, как Украина и Грузия в противодействии оккупационной политики России.
Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на своей странице в Фейсбуке.
"Руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох сделал важное заявление о том, что НАТО должен помогать Украине и Грузии укреплять их устойчивость, несмотря на угрозы со стороны России. Полностью поддерживаю мнение Павла Солоха о важности сохранения единства, обогащения союзнического потенциала в оборонной сфере. Эти слова - очередное подтверждение последовательной поддержки польской стороной нашего государства в его европейских и евроатлантических стремлениях. Только вместе страны-члены НАТО и их партнеры могут противостоять общему врагу", - отметил Данилов.
Он подчеркнул важность продолжения успешного сотрудничества несмотря на пандемию коронавируса и заверил, что постоянно находится на связи с польским коллегой.
"Мы с Павлом Солохом постоянно находимся на связи, обсуждаем актуальные вызовы в сфере безопасности. Думаю, что существенным вкладом в укрепление безопасности евроатлантического пространства станет активизация сотрудничества наших ведомств в новом формате вроде "Люблинского треугольника"", - отметил глава Совбеза, добавив, что Польша - надежный партнер в нынешние сложные времена, и Украина ценит это.
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