Польша призвала НАТО поддерживать Украину в противостоянии оккупации РФ

14:40 20 ноября Киев, Украина

Бюро национальной безопасности Польши обратилось к НАТО с требованием поддерживать и помогать таким странам, как Украина и Грузия в противодействии оккупационной политики России.



Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов заявил на своей странице в Фейсбуке.

"Руководитель Бюро национальной безопасности Республики Польша Павел Солох сделал важное заявление о том, что НАТО должен помогать Украине и Грузии укреплять их устойчивость, несмотря на угрозы со стороны России. Полностью поддерживаю мнение Павла Солоха о важности сохранения единства, обогащения союзнического потенциала в оборонной сфере. Эти слова - очередное подтверждение последовательной поддержки польской стороной нашего государства в его европейских и евроатлантических стремлениях. Только вместе страны-члены НАТО и их партнеры могут противостоять общему врагу", - отметил Данилов.

Он подчеркнул важность продолжения успешного сотрудничества несмотря на пандемию коронавируса и заверил, что постоянно находится на связи с польским коллегой.