Польша представила проект миротворческой миссии в Украине в штаб-квартире НАТО

Польша представила проект миротворческой миссии Украины на встрече министров обороны стран-членов НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе.
Об этом заявил в среду министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак
Об этом заявил в среду министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак
По его словам, теперь союзники должны подумать, как могла бы быть сформирована миротворческая миссия в Украине. Он отметил, что такого рода миротворческая миссия действует в Косово.
Польский министр подчеркнул, что представитель РП при НАТО готов обсуждать подробности возможной миротворческой миссии Альянса в Украине.
Он добавил, что Варшава рассчитывает на скорую выработку позиции по этому поводу со стороны Североатлантического альянса.
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