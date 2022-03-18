Польша представила проект миротворческой миссии в Украине в штаб-квартире НАТО

20:18 16 марта Киев, Украина





Об этом заявил в среду министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак Польша представила проект миротворческой миссии Украины на встрече министров обороны стран-членов НАТО в штаб-квартире организации в Брюсселе.Об этом заявил в среду министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак

"Россия напала на Украину, идет война, гибнут гражданские лица. Конечно, не может быть согласия Североатлантического альянса на такого рода ситуацию. В этой связи мы обсудили действия, которые необходимо предпринять, чтобы задержать агрессию. Со своей стороны я представил проект , о котором вчера в Киеве говорил вице-премьер Ярослав Качиньский", - заявил Блащак.

По его словам, теперь союзники должны подумать, как могла бы быть сформирована миротворческая миссия в Украине. Он отметил, что такого рода миротворческая миссия действует в Косово.

"Я хотел бы подчеркнуть, что между союзниками царит единство по оценке ситуации, оценке российской агрессии в Украине", - констатировал Блащак.

Польский министр подчеркнул, что представитель РП при НАТО готов обсуждать подробности возможной миротворческой миссии Альянса в Украине.

"Это новое предложение, свежий проект. Он принят с интересом. Он непрост, и это все осознают", - обратил внимание Блащак.

Он добавил, что Варшава рассчитывает на скорую выработку позиции по этому поводу со стороны Североатлантического альянса.