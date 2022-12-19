Польша предоставила Украине военную помощь

17:10 19 декабря Киев, Украина

Власти Польши предоставили военную помощь Украине с начала полномасштабного вторжения россии $9 млрд, из них почти $2 миллиарда — военная помощь.



Об этом, сообщает польское издание Rzeczpospolita.



По самым скромным подсчетам издания, $3,6 млрд (15,9 млрд злотых) - государственная помощь. Частная помощь только в первые три месяца после начала полномасштабной войны может достигать $2,2 млрд (9-10 млрд злотых). На сегодня эта сумма выросла еще на несколько миллиардов.



Военная помощь составляет не менее $1,9 млрд (8,5 млрд злотых).



Напомним, Нидерланды уже предоставили Украине военной помощи почти на 1 млрд евро.







