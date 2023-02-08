Польша планирует каждый месяц обучать по два батальона ВСУ

Польская сторона заявила о готовности ежемесячно осуществлять военную подготовку одновременно двух батальонов Вооруженных Сил Украины.
Об этом сообщает заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.
Польша хочет подготовить украинские экипажи Leopard 2 за пять недель
Во время заседания комиссии по национальной обороне польского Сейма Скуркевич отметил, что Варшава представила самое большое предложение обучения подразделений ВСУ, декларируя готовность провести групповую специальную подготовку, в частности для саперов, а также медицинские курсы и базовые учения для украинских военных.
Об этом сообщает заместитель министра национальной обороны Польши Войцех Скуркевич.
Польша хочет подготовить украинские экипажи Leopard 2 за пять недель
Во время заседания комиссии по национальной обороне польского Сейма Скуркевич отметил, что Варшава представила самое большое предложение обучения подразделений ВСУ, декларируя готовность провести групповую специальную подготовку, в частности для саперов, а также медицинские курсы и базовые учения для украинских военных.
Скуркевич подчеркнул, что военная подготовка будет приспособлена к актуальным потребностям украинской армии и должна предлагать украинской стороне комплексный пакет по подготовке украинских войск к боевым действиям.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии