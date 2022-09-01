Польша перестанет выдавать визы гражданам россии

14:24 15 августа Киев, Украина

Польша начала работать над концепцией, которая позволит прекратить выдачу виз россиянам . МИД Польши также объявило, что оно присоединяется к Финляндии, Эстонии, Латвии и Дании в попытке ввести общеевропейский запрет на выдачу туристических виз для россиян.

Замминистра иностранных дел Польши Петр Вавжик напомнил, что Польша уже несколько месяцев не выдает туристические визы гражданам россии. В настоящее время их выдают только россиянам, которым в силу своей работы приходится пересекать польско-российскую границу, в том числе водителям грузовиков, дипломатам, а также лицам с Картой поляка и членам семей граждан Польши и других стран Евросоюза.



Теперь в Варшаве разрабатывают концепцию, которая «позволит отказывать в выдаче виз россиянам», заявил замглавы польского МИД. Окончательное решение по этому вопросу в Варшаве планируют принять в ближайшие недели.



Польские дипломаты несколько недель ведут переговоры с некоторыми государствами-членами ЕС по вопросу визовых ограничений для россиян. Представитель МИД Польши отметил, что Литва, Латвия и Эстония, Чехия и Словакия придерживаются аналогичного мнения по этому вопросу.



Заместитель главы МИД Польши отметил, что Польша выступает за продление санкций ЕС, включая приостановку действия соглашения об упрощении визового режима для граждан россии. Однако, по его словам, не все страны Евросоюза на это согласны.

«Против этого выступают крупные государства-члены, в том числе Германия, Франция и Нидерланды», — заявил Вавжик.

Напомним, накануне президент Латвии Эгил Левитс также призвал пересмотреть уже выданные виды на жительство и визы и аннулировать их тем, кто поддерживает российскую агрессию.