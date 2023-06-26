Польша передала Украине тысячи пулеметов и миллионы боеприпасов

В результате встречи с украинским коллегой Игорем Клименко, глава МВД Польши Мариуш Каминский официально объявил о поставке значительного количества пулеметов украинским силам.
В своем сообщении в Twitter Каминский подчеркнул, что Польша будет продолжать оказывать поддержку Украине, и эта новая поставка оружия будет направлена боевым формированиям МВД Украины.
Он отметил, что поставка включает тысячи пулеметов и миллионы боеприпасов, которые сыграют важную роль в эффективном сопротивлении защитникам свободы Украины и Европы.
Каминский также подчеркнул, что на передовой ситуация остается напряженной из-за продолжающегося контрнаступления, и этот конфликт может иметь значительные масштабы.
В своем сообщении в Twitter Каминский подчеркнул, что Польша будет продолжать оказывать поддержку Украине, и эта новая поставка оружия будет направлена боевым формированиям МВД Украины.
Он отметил, что поставка включает тысячи пулеметов и миллионы боеприпасов, которые сыграют важную роль в эффективном сопротивлении защитникам свободы Украины и Европы.
Каминский также подчеркнул, что на передовой ситуация остается напряженной из-за продолжающегося контрнаступления, и этот конфликт может иметь значительные масштабы.
В знак дальнейшей поддержки, министр Польши обещал оказывать медицинскую помощь раненым украинским военным, предоставляя им доступ к лечению в самой Польше.
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