Польша передала Украине тысячи пулеметов и миллионы боеприпасов

В знак дальнейшей поддержки, министр Польши обещал оказывать медицинскую помощь раненым украинским военным, предоставляя им доступ к лечению в самой Польше.

"Мы располагаем санитарным поездом, который будет эвакуировать раненых офицеров из Львова. Кроме того, мы также собираемся установить и поддерживать полевые госпитали", - подчеркнул Каминский, подчеркивая обязательство Польши в поддержке Украины в этот непростой период.