Польша ожидает отправки Украине танков

Польша рассчитывает, что европейские союзники пришлют до 100 боевых танков Украине для поддержки ее усилий по обороне от российского вторжения.
Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью Bloomberg TV в Давосе.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что ведет переговоры с союзниками о возможной поставке тяжелых танков Leopard немецкого производства в Украину, но предостерег, что любые объявления должны происходить в ногу с союзниками.
Об этом заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий в интервью Bloomberg TV в Давосе.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил во вторник, что ведет переговоры с союзниками о возможной поставке тяжелых танков Leopard немецкого производства в Украину, но предостерег, что любые объявления должны происходить в ногу с союзниками.
Кроме Германии, 12 других европейских стран имеют Leopard в своих арсеналах, но они нуждаются в одобрении Берлина на передачу танков.
В субботу Великобритания стала первой страной, которая подтвердила, что отправит свои боевые танки в Украину.
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