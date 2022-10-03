Польша отправит новую миссию экспертов для помощи украинским правоохранителям в фиксации военных преступлений

18:40 03 октября Киев, Украина

Уже в ближайшее время в Украину приедет экспертная миссия из Польши для усиления и помощи прокурорам и следователям.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

Находясь в Варшаве, Генеральный прокурор Андрей Костин встретился с Генеральным прокурором – Министром юстиции Польши Збигневом Зебро. Обсудили практическую помощь для Украины и дальнейшее сотрудничество двух ведомств.

«Для нас чрезвычайно ценна поддержка Польши, которая вместе с Литвой стала соучредительницей Совместной следственной группы (JIT) для обеспечения скоординированного расследования преступления агрессии и других военных преступлений на территории Украины, совершенных в ходе вооруженной агрессии рф. Мы вместе работаем на пути к восстановлению справедливости», - сказал Андрей Костин.

Он также поблагодарил за работу миссии экспертов из Польши, которые на протяжении десяти суток вместе с украинскими коллегами эффективно работали над расследованием военных преступлений в Бородянке, Киеве и Николаеве. Польские специалисты помогли зафиксировать повреждения в городах с помощью 3D-сканеров.



Обсудили повторное прибытие в Украину экспертной миссии для помощи украинским правоохранителям в фиксации военных преступлений.



Господин Збигнев Зебро подчеркнул, что польская сторона внимательно следит за всем, что происходит в Украине. Он также заверил в готовности Польши к реализации всех инициатив и поддержки Украины как на национальном уровне внутри страны, так и на международной арене.



По его словам, раскрытие преступлений и привлечение виновных к ответственности будет носить и превентивный характер - лишит желания других совершать международные преступления.



Стороны также обсудили необходимость создания специального международного трибунала для привлечения к ответственности высшего руководства рф за преступление агрессии.