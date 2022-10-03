Польша отправит новую миссию экспертов для помощи украинским правоохранителям в фиксации военных преступлений

Уже в ближайшее время в Украину приедет экспертная миссия из Польши для усиления и помощи прокурорам и следователям.
Об этом сообщает Офис Генпрокурора.
Находясь в Варшаве, Генеральный прокурор Андрей Костин встретился с Генеральным прокурором – Министром юстиции Польши Збигневом Зебро. Обсудили практическую помощь для Украины и дальнейшее сотрудничество двух ведомств.
Он также поблагодарил за работу миссии экспертов из Польши, которые на протяжении десяти суток вместе с украинскими коллегами эффективно работали над расследованием военных преступлений в Бородянке, Киеве и Николаеве. Польские специалисты помогли зафиксировать повреждения в городах с помощью 3D-сканеров.
Обсудили повторное прибытие в Украину экспертной миссии для помощи украинским правоохранителям в фиксации военных преступлений.
Господин Збигнев Зебро подчеркнул, что польская сторона внимательно следит за всем, что происходит в Украине. Он также заверил в готовности Польши к реализации всех инициатив и поддержки Украины как на национальном уровне внутри страны, так и на международной арене.
По его словам, раскрытие преступлений и привлечение виновных к ответственности будет носить и превентивный характер - лишит желания других совершать международные преступления.
Стороны также обсудили необходимость создания специального международного трибунала для привлечения к ответственности высшего руководства рф за преступление агрессии.
Обсудили повторное прибытие в Украину экспертной миссии для помощи украинским правоохранителям в фиксации военных преступлений.
Господин Збигнев Зебро подчеркнул, что польская сторона внимательно следит за всем, что происходит в Украине. Он также заверил в готовности Польши к реализации всех инициатив и поддержки Украины как на национальном уровне внутри страны, так и на международной арене.
По его словам, раскрытие преступлений и привлечение виновных к ответственности будет носить и превентивный характер - лишит желания других совершать международные преступления.
Стороны также обсудили необходимость создания специального международного трибунала для привлечения к ответственности высшего руководства рф за преступление агрессии.
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