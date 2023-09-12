Польша отказывается от импорта украинского зерна - премьер-министр Моравецкий

11:23 12 сентября Киев, Украина

Премьер -министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о окончательном решении страны не открывать границы для импорта украинского зерна.

В заявлении, опубликованном в социальной сети X (ранее - Twitter), Моравецкий подчеркнул непоколебимость этой позиции, независимо от будущих решений из Брюсселя.

"Польша не позволит затопить нас украинским зерном. Независимо от того, каким будет решение чиновников Брюсселя, мы не откроем наши границы", - гласит его заявление.

В видео, прикрепленном к твиту, премьер-министр Моравецкий дал краткое обоснование этого решения и подчеркнул польскую готовность оказывать соседям помощь в трудные моменты.

"Когда нужно было помочь соседям, мы открыли свои сердца и дома. Поляки такие", - отметил он.

Однако Моравецкий добавил, что когда речь идет о защите польских интересов, только правительство Права и Справедливости может гарантировать, что интересы польских фермеров будут на первом месте. Важно отметить, что 15 октября 2023 года в Польше запланированы парламентские выборы, на которых будет избираться состав Сейма и Сената.



Моравецкий подчеркнул, что сейчас Евросоюз рассматривает возможность снятия временного эмбарго на импорт украинских продовольственных товаров для Польши и других соседей Украины, которое было введено весной. Однако он подчеркнул решимость Польши сохранить свою позицию и не открывать границу для украинского зерна.