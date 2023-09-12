Польша отказывается от импорта украинского зерна - премьер-министр Моравецкий

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий объявил о окончательном решении страны не открывать границы для импорта украинского зерна.
В заявлении, опубликованном в социальной сети X (ранее - Twitter), Моравецкий подчеркнул непоколебимость этой позиции, независимо от будущих решений из Брюсселя.
В видео, прикрепленном к твиту, премьер-министр Моравецкий дал краткое обоснование этого решения и подчеркнул польскую готовность оказывать соседям помощь в трудные моменты.
Однако Моравецкий добавил, что когда речь идет о защите польских интересов, только правительство Права и Справедливости может гарантировать, что интересы польских фермеров будут на первом месте. Важно отметить, что 15 октября 2023 года в Польше запланированы парламентские выборы, на которых будет избираться состав Сейма и Сената.
Моравецкий подчеркнул, что сейчас Евросоюз рассматривает возможность снятия временного эмбарго на импорт украинских продовольственных товаров для Польши и других соседей Украины, которое было введено весной. Однако он подчеркнул решимость Польши сохранить свою позицию и не открывать границу для украинского зерна.
Моравецкий подчеркнул, что сейчас Евросоюз рассматривает возможность снятия временного эмбарго на импорт украинских продовольственных товаров для Польши и других соседей Украины, которое было введено весной. Однако он подчеркнул решимость Польши сохранить свою позицию и не открывать границу для украинского зерна.
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