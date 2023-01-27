Польша объявила о готовности передать Украине 60 танков

Польша готова передать Украине 60 польских танков PT-91 Twardy (модернизированная версия Т-72) и 14 танков Leopard 2.
Об этом в интервью канадскому телеканалу CTV News сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
Об этом в интервью канадскому телеканалу CTV News сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.
Как подчеркнул Моравецкий, Польша сейчас предпринимает очередные шаги, чтобы разные страны присоединились к международной коалиции по передаче Украине танков Leopard 2.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии