Польша объявила о готовности передать Украине 60 танков

12:21 27 января Киев, Украина

Польша готова передать Украине 60 польских танков PT-91 Twardy (модернизированная версия Т-72) и 14 танков Leopard 2.



Об этом в интервью канадскому телеканалу CTV News сообщил глава польского правительства Матеуш Моравецкий.

"Польша была первой страной, которая поставила 250 танков. Сейчас мы готовы отправить 60 наших модернизированных танков PT-91, а также 14 танков Leopard 2. Если мы не хотим, чтобы Украина проиграла, мы должны быть очень открытыми и настойчивыми в своей поддержке", - отметил премьер Польши.



Как подчеркнул Моравецкий, Польша сейчас предпринимает очередные шаги, чтобы разные страны присоединились к международной коалиции по передаче Украине танков Leopard 2.