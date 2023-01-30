Польша может передать Украине истребители - Моравецкий

Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО, сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий.
"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", — отметил Моравецкий.
Он также заявил, что Польша наращивает собственную обороноспособность.
"Везем в Польшу танки К2, гаубицы К9, HIMARS. Есть уже "Патриоты" на польской земле - самая современная система ПВО. Мы восстановили государственные финансы и вооружили польского солдата", - сказал премьер.
По словам Моравецкого, на 2023 год в бюджет Польши заложены беспрецедентные расходы на оборону – 3% ВВП.
"97,4 млрд злотых выделят на оборону в 2023 году. Это увеличение на 163% по сравнению с 2015 годом", - сказал он.
Премьер подчеркнул, что власти Польши увеличивают финансирование вооруженных сил, вводят концепцию универсальной обороны и увеличивают количество Войска Польского.
Руководитель ОПУ Андрей Ермак приветствовал позицию Польши относительно передачи истребителей и добавил, что работа продолжается.
"Работа над получением истребителей F-16 продолжается. Есть положительные сигналы от Польши, которая готова передать нам их в координации с НАТО. Танки, истребители — отличная компания по превращению российских врагов в удобрения", — написал он в Telegram.
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