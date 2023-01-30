Польша может передать Украине истребители - Моравецкий

13:57 30 января Киев, Украина

Польша может передать Украине свои истребители F-16 только в координации с НАТО, сообщил премьер страны Матеуш Моравецкий.

"Как это было несколько месяцев назад в контексте МиГов, так же любая другая воздушная сила будет реализовываться и, возможно, передаваться в согласовании со странами НАТО. Здесь мы будем действовать в полной координации", — отметил Моравецкий.

Он также заявил, что Польша наращивает собственную обороноспособность.

"Везем в Польшу танки К2, гаубицы К9, HIMARS. Есть уже "Патриоты" на польской земле - самая современная система ПВО. Мы восстановили государственные финансы и вооружили польского солдата", - сказал премьер.

По словам Моравецкого, на 2023 год в бюджет Польши заложены беспрецедентные расходы на оборону – 3% ВВП.

"97,4 млрд злотых выделят на оборону в 2023 году. Это увеличение на 163% по сравнению с 2015 годом", - сказал он.

Премьер подчеркнул, что власти Польши увеличивают финансирование вооруженных сил, вводят концепцию универсальной обороны и увеличивают количество Войска Польского.



Руководитель ОПУ Андрей Ермак приветствовал позицию Польши относительно передачи истребителей и добавил, что работа продолжается.