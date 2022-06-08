Польша изменит правила для беженцев из Украины

10:24 08 июня Киев, Украина

В Польше украинским беженцам с 1 июля перестанут выплачивать ежедневное пособие в размере 40 злотых в день на питание.

Эти деньги оставят для тех поляков, которые принимают в своих домах украинцев. Кроме того, изменятся и правила при трудоустройстве.

Об этом сообщили в аналитическом центре агентства по трудоустройству Gremi Personal.



Также чиновники намерены внести изменения по трудоустройству в специальном законе о временной охране беженцев из Украины. Сейчас работодателю достаточно уведомить об этом службу занятости в течение 14 дней с момента принятия на работу такого лица. Согласно предложениям правительства, теперь такое сообщение должно содержать данные о рабочем времени иностранца и размере оплаты труда, которые работодатель будет обязан соблюдать.



Представители польского правительства уверены, что украинцы, приехавшие в Польшу из-за войны, смогут адаптироваться после четырех месяцев всесторонней поддержки правительства и стать более независимыми.



По данным экспертов агентства Gremi Personal, несмотря на то, что мужчины более желательны на рынке труда, количество предложений для украинских женщин также выше, чем в марте и апреле.