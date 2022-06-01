Польша и Украина впервые провели совместное заседание

18:39 01 июня Киев, Украина

Впервые для Украины и Польши было проведено совместное заседание.

"В таком формате наши правительства работают впервые. Он исторический и, уверен, будет продуктивным. Ценим всю ту беспрецедентную поддержку со стороны Польши для Украины и украинцев. Отношения между нашими странами из теплых и соседских перешли на новый этап – крепких и исторических", – написал президент.



Зеленский отметил государственными наградами польского премьера Матеуша Моравецкого и вице-премьера Ярослава Качиньского за помощь Украине.



В свою очередь украинский премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что по результатам межправительственных консультаций Украины и Польши было сделано совместное заявление.

"Польша подтвердила, что поддерживает вступление Украины в ЕС и НАТО, а также будет прилагать усилия, чтобы Украина получила статус кандидата на членство в ЕС уже в июне", – рассказал он.

По его словам, стороны также договорились усиливать оборонное сотрудничество, развивать польско-украинско-британский союз и работать над усилением санкций против россии.