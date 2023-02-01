Польша хочет сократить время обучения украинских военных на танках Leopard

Польша стремится сократить время обучения украинских военных на боевых танках Leopard 2 с десяти до пяти недель. Об этом сообщает Reuters.
В селе Свентошув на западе Польши, недалеко от границы с Германией, расположен один из трех тренировочных центров Leopard в Европе – другие находятся в Германии и Швейцарии.
Польские военные отказались подтвердить, где именно будут проходить учения украинских военных, но военные эксперты говорят, что вероятным местом является Свентошув.
В учебном центре, оборудованном тренажерами, могут проходить обучение сразу 14 экипажей по четыре человека в каждом. Учеба на танках Leopard до сих пор занимала около 10 недель, но, по словам инструкторов, это время можно сократить до пяти.
В селе Свентошув на западе Польши, недалеко от границы с Германией, расположен один из трех тренировочных центров Leopard в Европе – другие находятся в Германии и Швейцарии.
Польские военные отказались подтвердить, где именно будут проходить учения украинских военных, но военные эксперты говорят, что вероятным местом является Свентошув.
В учебном центре, оборудованном тренажерами, могут проходить обучение сразу 14 экипажей по четыре человека в каждом. Учеба на танках Leopard до сих пор занимала около 10 недель, но, по словам инструкторов, это время можно сократить до пяти.
Он отметил, что польские инструкторы проводят курсы подготовки танкистов и водителей Leopard.
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