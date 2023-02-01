Польша хочет сократить время обучения украинских военных на танках Leopard

10:26 01 февраля Киев, Украина

Польша стремится сократить время обучения украинских военных на боевых танках Leopard 2 с десяти до пяти недель. Об этом сообщает Reuters.



В селе Свентошув на западе Польши, недалеко от границы с Германией, расположен один из трех тренировочных центров Leopard в Европе – другие находятся в Германии и Швейцарии.



Польские военные отказались подтвердить, где именно будут проходить учения украинских военных, но военные эксперты говорят, что вероятным местом является Свентошув.



В учебном центре, оборудованном тренажерами, могут проходить обучение сразу 14 экипажей по четыре человека в каждом. Учеба на танках Leopard до сих пор занимала около 10 недель, но, по словам инструкторов, это время можно сократить до пяти.

"Если мы интенсифицируем обучение (путем максимального увеличения количества) инструкторов, наше время и наши выходные, мы сможем научить целый экипаж за пять недель", - сказал командир польского учебного центра Leopard Мацей Банашинский.

Он отметил, что польские инструкторы проводят курсы подготовки танкистов и водителей Leopard.