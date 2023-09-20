Польша готова ограничить импорт из Украины из-за введенного эмбарго

17:35 20 сентября Киев, Украина

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова дополнительно ограничить импорт продукции из Украины, если Киев продолжит "эскалировать конфликт".

Эту позицию он выразил в интервью Polsat News.

Такая реакция польского премьера стала ответом на заявление торгового представителя Украины Тараса Качки о возможном введении эмбарго на поставку лука, помидоров, капусты и яблок из Польши.
 
Моравецкий подчеркнул: "Я предупреждаю украинскую власть, что если она будет продолжать поднимать напряжение в этом конфликте, мы можем расширить список продуктов, запрещенных для импорта в Польшу".

Он также отметил, что Польша внесла значительный вклад в поддержку Украины и ожидает взаимопонимания по вопросам торговых отношений.
 
"Мы будем защищать свои интересы решительно. Мы уважаем все проблемы, с которыми сталкивается Украина, но нашим приоритетом являются интересы наших собственных фермеров", - подчеркнул Моравецкий.