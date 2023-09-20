Польша готова ограничить импорт из Украины из-за введенного эмбарго

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша готова дополнительно ограничить импорт продукции из Украины, если Киев продолжит "эскалировать конфликт".
Эту позицию он выразил в интервью Polsat News.
Такая реакция польского премьера стала ответом на заявление торгового представителя Украины Тараса Качки о возможном введении эмбарго на поставку лука, помидоров, капусты и яблок из Польши.
Эту позицию он выразил в интервью Polsat News.
Такая реакция польского премьера стала ответом на заявление торгового представителя Украины Тараса Качки о возможном введении эмбарго на поставку лука, помидоров, капусты и яблок из Польши.
Он также отметил, что Польша внесла значительный вклад в поддержку Украины и ожидает взаимопонимания по вопросам торговых отношений.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии