Положение на фронте и российские Искандеры в Белгородской области

Как сообщил в утренней сводке в воскресенье, 22 мая, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины, российские войска развернули пусковые установки ракетного комплекса Искандер-М" в Белгородской области.
На Волынском и Полесском направлениях подразделения ВС Беларуси усилили ведение разведки, также отмечено развертывание дополнительных средств радиоэлектронной разведки в приграничных с Украиной районах Гомельской области.
На Северском направлении противник продолжает обстреливать населенные пункты и инфраструктурные объекты в Сумской и Черниговской областях, а также в районах населенных пунктов Бояро-Лежачи, Улица, Бунякино, Горки, Гремяч и Муравье.
Группировка сил агрессора проводит подготовку к возобновлению наступления на Славянском направлении. Оккупанты совершают артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Вернополье, Дибровне и Довгенькое.
На Донецком направлении агрессор пытался прорвать оборону украинских войск и выйти на административные границы Луганской области.
Противник нанес авиационные удары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Врубовка и Бахмут.
На Лиманском направлении агрессор не вел активных боевых действий, но совершил обстрелы объектов инфраструктуры в районе населенных пунктов Лиман, Озерное, Закотное, Диброва и Серебрянка.
На Бахмутском направлении агрессор пытался улучшить тактическое положение в районах населенных пунктов Триполье, Липово и Васильевка при поддержке артиллерии, боевые действия продолжаются.
На Авдеевском направлении оккупанты понесли потери в районе населенного пункта Красногоровка.
На Кураховском направлении агрессор вел штурм в районе Марьинки, потерпел поражение. Обстреливал Новомихайловку и Владимировку, также нанес авиационные удары по населенным пунктам Никольское и Катериновка.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг пытался закрепиться на занимаемых рубежах, обстреливал позиции украинских ВС и гражданскую инфраструктуру.
На Бессарабском направлении ситуация без изменений.
Ранее в Генштабе заявили, что ежедневно в Украину летят 10-14 российских ракет. Каждая такая ракета несет 400-600 кило тротила.
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