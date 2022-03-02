Полная изоляция России: Мининфраструктуры направило официальные письма в 11 крупнейших организаций

Министерство инфраструктуры Украины направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры. Речь идет об обращении к международному сообществу принять необходимые меры по закрытию для страны-агрессора авиационного пространства, доступа к морским портам, а также исключению России из состава международных организаций.
Среди адресантов – крупнейшие и влиятельные мировые структуры в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма:
▪️ Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA)
▪️ Международный Совет Аэропортов (ACI)
▪️ Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO)
▪️ Международный союз железных дорог (UIC)
▪️ Международная организация гражданской авиации (ICAO)
▪️ Министерство транспорта Великобритании
▪️ Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE)
▪️ Дунайская комиссия
▪️ Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)
▪️ Федеральное авиационное управление США
▪️ Международный транспортный форум (ITF)
Напомним, что мир закрывает воздушное пространство для российских самолетов, в частности, это уже сделали ЕС, Канада, США, Австралия, Финляндия и другие. Великобритания и Канада закрыла свои порты для судов России, а также связанных с ней компаний. В портах Бельгии не возделывают грузы для РФ, а Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
Также в блокировку страны-агрессора приобщаются крупнейшие мировые компании. В частности, датская судоходная компания Maersk временно останавливает все контейнерные перевозки в Россию и из нее. Логистические компании DHL и FedEx перестали поставлять товары из России и в РФ. Эти шаги уже становятся мощным ударом по экономике оккупанта.
Среди адресантов – крупнейшие и влиятельные мировые структуры в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма:
▪️ Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA)
▪️ Международный Совет Аэропортов (ACI)
▪️ Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO)
▪️ Международный союз железных дорог (UIC)
▪️ Международная организация гражданской авиации (ICAO)
▪️ Министерство транспорта Великобритании
▪️ Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE)
▪️ Дунайская комиссия
▪️ Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)
▪️ Федеральное авиационное управление США
▪️ Международный транспортный форум (ITF)
Напомним, что мир закрывает воздушное пространство для российских самолетов, в частности, это уже сделали ЕС, Канада, США, Австралия, Финляндия и другие. Великобритания и Канада закрыла свои порты для судов России, а также связанных с ней компаний. В портах Бельгии не возделывают грузы для РФ, а Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.
Также в блокировку страны-агрессора приобщаются крупнейшие мировые компании. В частности, датская судоходная компания Maersk временно останавливает все контейнерные перевозки в Россию и из нее. Логистические компании DHL и FedEx перестали поставлять товары из России и в РФ. Эти шаги уже становятся мощным ударом по экономике оккупанта.
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