Полная изоляция России: Мининфраструктуры направило официальные письма в 11 крупнейших организаций

16:15 02 Март Киев, Украина

Министерство инфраструктуры Украины направило официальные письма в 11 крупнейших организаций мира в сфере инфраструктуры. Речь идет об обращении к международному сообществу принять необходимые меры по закрытию для страны-агрессора авиационного пространства, доступа к морским портам, а также исключению России из состава международных организаций.



Среди адресантов – крупнейшие и влиятельные мировые структуры в сфере авиационного, морского, железнодорожного транспорта, а также строительства и туризма:



▪️ Международная ассоциация мостов, туннелей и магистралей (IBTTA)

▪️ Международный Совет Аэропортов (ACI)

▪️ Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO)

▪️ Международный союз железных дорог (UIC)

▪️ Международная организация гражданской авиации (ICAO)

▪️ Министерство транспорта Великобритании

▪️ Европейская экономическая комиссия ООН (UNECE)

▪️ Дунайская комиссия

▪️ Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA)

▪️ Федеральное авиационное управление США

▪️ Международный транспортный форум (ITF)



Напомним, что мир закрывает воздушное пространство для российских самолетов, в частности, это уже сделали ЕС, Канада, США, Австралия, Финляндия и другие. Великобритания и Канада закрыла свои порты для судов России, а также связанных с ней компаний. В портах Бельгии не возделывают грузы для РФ, а Турция закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для военных кораблей.



Также в блокировку страны-агрессора приобщаются крупнейшие мировые компании. В частности, датская судоходная компания Maersk временно останавливает все контейнерные перевозки в Россию и из нее. Логистические компании DHL и FedEx перестали поставлять товары из России и в РФ. Эти шаги уже становятся мощным ударом по экономике оккупанта.