Политзаключенные в Крыму: США одобрили новые санкции против РФ

18:26 04 декабря Киев, Украина

Чиновникам и всем лицам причастным к политически мотивированным арестам Российской Федерацией, в том числе в Крыму , грозят новые санкции, соответствующее решение принял Конгресс США

Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Конгресса, 4 декабря.

"Список политзаключенных, составленный правозащитным центром "Мемориал", включая журналистов, активистов гражданского общества, правозащитников, участников мирных организаций и граждан Украины с незаконно аннексированного Крыма... Палата представителей осуждает практику лишения свободы по политическим мотивам в Российской Федерации, которая нарушает международные обязательства страны в области прав человека и верховенства закона, и выражает свою солидарность со всеми лицами, незаконно заключенными в тюрьму в Российской Федерации", - говорится в резолюции.

Кроме того, Палата представителей призвала государственного секретаря и министра финансов использовать свои полномочия в соответствии с "Законом Магнитского" для введения санкций в отношении должностных лиц правительства Российской Федерации, ответственных за нарушения прав человека в форме лишения свободы по политическим мотивам.