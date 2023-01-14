Политики Германии требуют ускорить поставку Украине танков Leopard

10:26 14 января Киев, Украина

Ряд политиков из правящей в Германии "светофорной коалиции" призвали правительство страны скорее решить вопрос о возможной поставке Украине немецких боевых танков Leopard.

"Я считаю важным как можно скорее договориться о том, как партнерам поступить в вопросе с боевыми танками", - заявил в интервью радиостанции Deutschlandfunk в пятницу, 13 января, эксперт Социал-демократической партии Германии (СДПГ) по внешней политике Михаэль Рот.

Со своей стороны эксперт Свободной демократической партии (СвДП) по внешней политике Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что Германия должна наконец выдать разрешение на экспорт Leopard.

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Украина уже давно добивается от западных стран поставок танков Leopard. На текущей неделе дебаты на эту тему усилились после того, как Польша объявила о готовности поставлять такие танки Киеву в рамках международной коалиции. Однако для этого необходимо согласие Германии как страны-производителя. Неясно также, согласна ли сама Германия участвовать в такой коалиции.

Правительство ФРГ пока не приняло решения относительно поставок. Официального запроса от Польши об экспорте танков Leopard Украине тоже не поступало. Михаэль Рот отметил, что в любом случае он не слышал категорического отказа от правительства Германии.

"В вопросе систем вооружений я не вижу красных линий", - отметил он.

Зампред фракции СДПГ в бундестаге Дирк Визе сообщил, что вопрос о танках сейчас согласовывается в правительстве и с союзниками и решения можно ожидать в самое ближайшее время.

Со своей стороны уполномоченная бундестага по делам вооружений Ева Хегль убеждена в том, что танки Leopard могли бы оказать Украине "решающую помощь" в борьбе против российской агрессии.

Напомним, власти Польши приняли решение передать Украине роту танков Leopard 2 в рамках международной коалиции.

Ранее глава МИД Украины заявил, что уже пять стран готовы передать Украине танки Leopard, ожидая разрешения от Германии, как страны-производителя.