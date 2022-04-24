Политика США относительно Украины изменится

16:15 25 ноября Киев, Украина

В США начинается новая политическая эра, ведь к власти пришел новый президент – демократ Джо Байден. При этом аналитики ожидают, что политические отношения США и Украины точно изменятся.

В США уже происходит возврат к определенной коммерческой многосторонней дипломатии, чего не было во времена президента Дональда Трампа. Для Украины очень важным будет возвращение должности спецпредставителя по Донбассу и, в конце концов, полноправное участие США как гаранта Будапештского меморандума в нормандском формате. Такие мысли высказал аналитик отдела проблем внешней политики и международной безопасности Национального института стратегических исследований Валерий Кравченко.

Идет возврат к определенной коммерческой дипломатии, американской дипломатии, многосторонней дипломатии, чего не было во времена президента Трампа. Ведь Трамп очень перетягивал на себя определенные внешнеполитические функции. А при Байдене внешняя политика будет очень отличаться от Трампа, от изоляционизма. Это такое извращенное видение Трампа по лидерству США - каким оно должно быть через изоляционизм и определенные конфликты с другими странами либерального Запада, что совершенно не соответствует понятию лидерства.

США будут возвращаться к определенным истокам, к тому, к чему все привыкли в постбиполярном мире. То есть это политика периода президентства Клинтона, Обамы, Буша-младшего. Это собственное лидерство посредством многостороннего сотрудничества, с помощью альянсов, с помощью присутствия, в том числе и военного, Соединенных Штатов Америки в различных регионах мира.

Ну и есть очень положительное для Украины - стремление сдерживать Россию. Байден очень четко понимает, кто агрессор в этом регионе, и куда ведет эта ревизионистская и реваншистская политика России.

То есть активизация многосторонней дипломатии США чрезвычайно важна для Украины. Как и, в конце концов, полноправное участие США как гаранта Будапештского меморандума в нормандском формате. Это тоже еще один нюанс, ведь, давайте скажем честно, Волкер работал фактически по собственной инициативе, это инициатива Госдепа. Фактически без мандата он общался о Донбассе, об Украине, защищая наши позиции в переговорах с Сурковым. Но надо формализовать участие США в нормандском формате, чтобы все это было законно, и чтобы мы тоже активно участвовали в формировании позиции по Украине при участии Украины.