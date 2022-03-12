Политика мира Трампа опирается на позицию силы

В США продолжается предвыборная борьба за президентское кресло. Для поднятия рейтинга среди избирателей действующий президент и кандидат Дональд Трамп порой произносит ну очень «пламенные речи». Так, выступая перед избирателями на митинге в штате Висконсин, американский лидер заявил, что США после создания новых вооружений стали самой мощной с военной точки зрения страной на планете и будут устанавливать мир с позиции силы.
При этом Трамп отметил, что надеется никогда не применять это оружие.
В конце сентября Трамп заявил, что Россия создала свое гиперзвуковое оружие, основываясь на похищенных данных у администрации Барака Обамы. Речь идет о "супер-пупер-ракете", про которую ранее рассказывал американский президент. Однако сейчас, говорит Трамп, у США есть другая ракета.
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