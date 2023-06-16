Политик ХДС поддерживает поставку немецких ракет Taurus Украине

Родерих Кизеветтер, представитель Христианско-демократического союза (ХДС) и оппозиции правительства Шольца, выразил свою поддержку поставке украинским вооруженным силам немецких крылатых ракет Taurus.
В интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Кизеветтер заявил, что партнеры Украины должны предоставить ей все возможные средства для борьбы с угрозами и соблюдать международное право.
Он отметил, что крылатые ракеты Taurus с их дальностью до 500 километров могут быть важным вкладом со стороны Германии.
Политик подчеркнул, что не должно быть ограничений и что эти ракеты позволят Украине наносить удары на значительном расстоянии за линией фронта по российской военной инфраструктуре.
Кизеветтер отметил, что Германия имеет ограниченное количество ракет Taurus, но использование их Украиной принесет значительные преимущества и качественное улучшение.
Он также подчеркнул, что у этих ракет есть опыт применения в Бундесвере, но большинство из них до сих пор не использовались и лучше использовать их в Украине, чем хранить в Германии.
В интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND), Кизеветтер заявил, что партнеры Украины должны предоставить ей все возможные средства для борьбы с угрозами и соблюдать международное право.
Он отметил, что крылатые ракеты Taurus с их дальностью до 500 километров могут быть важным вкладом со стороны Германии.
Политик подчеркнул, что не должно быть ограничений и что эти ракеты позволят Украине наносить удары на значительном расстоянии за линией фронта по российской военной инфраструктуре.
Кизеветтер отметил, что Германия имеет ограниченное количество ракет Taurus, но использование их Украиной принесет значительные преимущества и качественное улучшение.
Он также подчеркнул, что у этих ракет есть опыт применения в Бундесвере, но большинство из них до сих пор не использовались и лучше использовать их в Украине, чем хранить в Германии.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии