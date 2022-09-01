Politico об ударах по Крыму: США разрешили
09:44 19 августа Киев, Украина
США разрешили украинской армии использовать западное оружие для ударов по Крыму, если в Киеве сочтут это необходимым.
Об этом пишет Politico.
"Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению - самооборона", - сказал изданию чиновник Белого дома на условиях анонимности.
При этом он подчеркнул, что, согласно позиции США, "Крым - это Украина".
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