Politico об ударах по Крыму: США разрешили

Об этом пишет Politico.

"Конечно, мы не выбираем цели, и все, что мы предоставили, предназначено для самообороны. Любая цель, которую они решат преследовать на суверенной украинской земле, по определению - самооборона", - сказал изданию чиновник Белого дома на условиях анонимности.