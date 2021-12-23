Политический психолог объяснил природу идеального тандема Ермака с Зеленским
18:06 22 Декабрь Киев, Украина
У Владимира Зеленского сложился идеальный тандем с руководителем Офиса президента Андреем Ермаком
, потому что последний одобрительно реагирует на все требования главы государства.
Об удачной связи чиновников рассказал политический психолог Олег Хомяк.
«Ермаку идеально с Зеленским, он не претендует на славу, а сам Зеленский вообще не претендует на власть. Этот контроль – это не его. А Ермаку это важно. Контроль, чтоб ощущать свою самоценность. Стратегия Ермака достаточно проста. Он видит сломленного Зеленского и дальше его задача очень проста. Говорит да на все его желания. Ситуация получается патологической. Ибо надо бы с Зеленским работать по принципу: «Давай все переосмысливай», а он делает что? Говорит: ладно, как ты хочешь, так и сделаем. Следовательно так приобретает контроль. Но это тот механизм, который тянет в ад, к катастрофе. Ибо, когда мы лишены негативной обратной связи и есть только положительное, это бурное развитие неконтролируемых импульсов и качеств. По сути, Зеленский поставлен в ситуацию, когда реализует все свои желания. Это всегда приводит к катастрофе, когда у человека нет контроля», – подчеркнул психолог.
Эксперт также объяснил, почему не сложилась профессиональная работа Зеленского с бывшим главой Офиса президента Андреем Богданом.
«Богдан был хорош до тех пор, пока Зеленский себя чувствовал не компетентным. Богдан больше доминировал, а это никак не вписывается в логику Зеленского. И в какой-то момент этот конфликт должен произойти. Зеленский не тот человек, который хочет быть вторым. А вот с Ермаком идеальное совпадение», - заявил Хомяк.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии