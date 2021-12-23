Политический психолог объяснил природу идеального тандема Ермака с Зеленским

Об удачной связи чиновников рассказал политический психолог Олег Хомяк.

«Ермаку идеально с Зеленским, он не претендует на славу, а сам Зеленский вообще не претендует на власть. Этот контроль – это не его. А Ермаку это важно. Контроль, чтоб ощущать свою самоценность. Стратегия Ермака достаточно проста. Он видит сломленного Зеленского и дальше его задача очень проста. Говорит да на все его желания. Ситуация получается патологической. Ибо надо бы с Зеленским работать по принципу: «Давай все переосмысливай», а он делает что? Говорит: ладно, как ты хочешь, так и сделаем. Следовательно так приобретает контроль. Но это тот механизм, который тянет в ад, к катастрофе. Ибо, когда мы лишены негативной обратной связи и есть только положительное, это бурное развитие неконтролируемых импульсов и качеств. По сути, Зеленский поставлен в ситуацию, когда реализует все свои желания. Это всегда приводит к катастрофе, когда у человека нет контроля», – подчеркнул психолог.