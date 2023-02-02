Полиция открыла более 60 000 производств по факту совершения преступлений российскими военными

16:51 02 февраля Киев, Украина





Об этом сообщил исполняющий обязанности Министра внутренних дел Украины Все военные преступления российской федерации тщательно документируются и становятся основой работы органов международного и украинского правосудия. По состоянию на 2 февраля Национальная полиция Украины начала более 60 тысяч уголовных производств по факту совершения на территории Украины преступлений российскими военными.Об этом сообщил исполняющий обязанности Министра внутренних дел Украины Игорь Клименко во время совместного заседания правительства Украины и Европейской комиссии.

"По состоянию на данный момент убито 7516 гражданских, среди которых 459 детей. Повреждены или разрушены более 152 тысяч жилых домов. Почти 3200 учебных и 1200 медицинских учреждений. Более 7,5 тысяч объектов критической инфраструктуры", — отметил Клименко.

Он также отметил, что было обнаружено 49 мест несвободы или застенков, где российская федерация незаконно удерживала и пытала граждан Украины.



Кроме того, по словам главы МВД, было открыто 60 уголовных производств по факту совершения военными рф сексуального насилия.