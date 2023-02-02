Полиция открыла более 60 000 производств по факту совершения преступлений российскими военными

Все военные преступления российской федерации тщательно документируются и становятся основой работы органов международного и украинского правосудия. По состоянию на 2 февраля Национальная полиция Украины начала более 60 тысяч уголовных производств по факту совершения на территории Украины преступлений российскими военными.
Об этом сообщил исполняющий обязанности Министра внутренних дел Украины Игорь Клименко во время совместного заседания правительства Украины и Европейской комиссии.
Об этом сообщил исполняющий обязанности Министра внутренних дел Украины Игорь Клименко во время совместного заседания правительства Украины и Европейской комиссии.
Он также отметил, что было обнаружено 49 мест несвободы или застенков, где российская федерация незаконно удерживала и пытала граждан Украины.
Кроме того, по словам главы МВД, было открыто 60 уголовных производств по факту совершения военными рф сексуального насилия.
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