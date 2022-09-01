Поле битвы – Википедия

18:59 24 августа Киев, Украина

24 августа, в День независимости Украины, неизвестные отредактировали в российской Википедии страницу о Центре информационной безопасности ФСБ россии и отметили, что специальное подразделение выполняет задачи по дезинформированию и легализации обмана

россиян. Информационная война россии, как всем известно, ведется под руководством вышеупомянутой кремлевской «конторы».

Сегодня, для донесения правдивой информации до общества в сети Интернет, а также оружием для отражения информационной агрессии россии, становятся страницы всемирно известной онлайн энциклопедии Википедии, которая пользуется популярностью у миллиардов людей во всем мире.

Политика общедоступной онлайн энциклопедии позволяет всем желающим вносить правдивые данные в ее массив информации, которая впоследствии проверяется более опытными редакторами википедии.

Этой возможности и воспользовались неизвестные киберспециалисты, решив исправить ошибки в российской версии онлайн энциклопедии, допущенные при написании страницы посвященной Центру информационной безопасности ФСБ россии.

Так, в описание об указанном специальном информационном подразделении российской спецслужбы были внесены сведения, что оно непосредственно занимается содействием доведения до граждан россии ложной информации, фактически лжи.

Сейчас главная задача, которую выполняет спецподразделение – не допустить распространения правдивой информации в российском информационном пространстве о реальной ситуации в Украине и недостижении российскими войсками никаких целей, поставленных политическим руководством страны, в ходе проведения так называемой военной «спецоперации».

Авторами правок отмечено, что в распоряжении центра, для выполнения возложенных на него задач, находится «фабрика троллей», с помощью которой достигается максимальное распространение в российском обществе «новостей», согласованных с кремлем.

При этом отмечено, что указанное подразделение достаточно хорошо финансируется. Только за первое полугодие из федерального бюджета на его функционирование было выделено более 200 млрд. рублей.

Однако правда на россии не ценится, поэтому внесении правки фактически сразу же были удалены.