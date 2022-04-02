Нельзя говорить о следующем этапе в отношениях ЕС с Россией, пока РФ не откажется от своего агрессивного поведения.
Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил во время общения с прессой перед встречей с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.
Видеозапись пресс-конференции обнародована на мультимедийном сайте ЕС.
Он также рассказал, что одной из тем разговора с Мишелем станут европейские устремления стран Восточного партнерства. В частности, будут обсуждаться пути поддержки и продвижения реформ в Украине, Молдове и Грузии.
Как сообщалось, сегодня Владимир Зеленский прибудет с визитом в Литву, где, в частности, проведет встречу с Шарлем Мишелем.
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