09:43 06 июля Киев, Украина

Нельзя говорить о следующем этапе в отношениях ЕС с Россией, пока РФ не откажется от своего агрессивного поведения.

Об этом президент Литвы Гитанас Науседа заявил во время общения с прессой перед встречей с главой Европейского совета Шарлем Мишелем.

«Пока Россия продолжает агрессивную политику и не меняет свое поведение, мы не можем говорить о следующем этапе в наших отношениях. Я доволен, что во время встречи Европейского совета в июне Евросоюз продемонстрировал содержательную и единую позицию в отношении России», - сказал президент Литвы.

Он также рассказал, что одной из тем разговора с Мишелем станут европейские устремления стран Восточного партнерства. В частности, будут обсуждаться пути поддержки и продвижения реформ в Украине, Молдове и Грузии.

«Я знаю, что уже вскоре вы сможете посетить эти страны перед следующим саммитом Восточного партнерства (запланирован на декабрь текущего года - ред.)», - добавил литовский лидер, обращаясь к президенту Евросовета.

Как сообщалось , сегодня Владимир Зеленский прибудет с визитом в Литву, где, в частности, проведет встречу с Шарлем Мишелем.





