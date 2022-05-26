Пока путин заявляет о "крепкой дружбе" с Пекином, китайцы делят россию

21:46 26 мая Киев, Украина

Надежда российских властей получить поддержку Китая тает на глазах. Несмотря на то, что Поднебесная пытается придерживаться нейтральной позиции и не спешит осуждать вторжение рф в Украину, внутри самой страны кажется уже расставлены все точки над "i".

Крупные китайские компании по-тихому сворачивают свою работу в россии. В китайско-российской торговле наблюдается обвал, а китайские инвесторы стремительно выводят свои деньги из страны. Все это делает очевидным тот факт, что Пекин поддерживает Кремль лишь на словах, на деле "дружба без границ" оказалась очень ограниченной. Поднебесная продемонстрировала, что играет свою игру.

Еще одним подтверждением того, что Китай играет свою игру, стала очередная демонстрация карты с разделом российской федерации, которую в прямом эфире показало китайское телевидение.

На карте изображена россии, разделенная на 18 частей. На ней некоторые субъекты показаны независимыми, некоторые в составе соседних стран.

Согласно карте, после победы Украины в войне против российских оккупантов, в состав нашей страны могут войти: Ростовская, Волгоградская, Брянская, Калужская, Орловская, Тульская, Белгородская, Воронежская, Липецкая и Курская области, а также Краснодарский и Ставропольский край