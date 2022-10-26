Пока нет оснований полагать, что рф совершит подрыв Каховской ГЭС - ГУР

17:06 26 октября Киев, Украина

От страны агрессора можно ожидать чего угодно, но пока нет оснований полагать, что они подорвут Каховскую ГЭС.



Об этом заявил представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.

"Потенциально, поскольку мы имеем дело с неадекватным государством, неадекватным правительством, есть какие-либо угрозы. То есть - это государство, которое пренебрегает гуманитарными принципами, международным правом, поэтому возможны разные провокации", - сказал Юсов.

Он также отметил, что пока нет оснований полагать, что рф совершит подрыв Каховской ГЭС.

"Что касается Каховской ГЭС, сегодня... не проведены необходимые работы, не заминирована ГЭС и дамба настолько, чтобы можно было совершить подрыв", - считает представитель разведки.

Говоря о возможности применения россией ядерного оружия, Юсов отметил, что "путин будет бряцать им максимально громко, чтобы его услышали, на него обратили внимание". Однако говорит, что применение ядерного оружия - это маловероятный сценарий, и в случае его реализации это приблизит конец россии.