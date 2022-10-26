Пока нет оснований полагать, что рф совершит подрыв Каховской ГЭС - ГУР

От страны агрессора можно ожидать чего угодно, но пока нет оснований полагать, что они подорвут Каховскую ГЭС.
Об этом заявил представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.
Об этом заявил представитель пресс-службы ГУР МО Андрей Юсов в эфире общенационального телемарафона.
Он также отметил, что пока нет оснований полагать, что рф совершит подрыв Каховской ГЭС.
Говоря о возможности применения россией ядерного оружия, Юсов отметил, что "путин будет бряцать им максимально громко, чтобы его услышали, на него обратили внимание". Однако говорит, что применение ядерного оружия - это маловероятный сценарий, и в случае его реализации это приблизит конец россии.
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