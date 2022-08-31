"Пока не поздно": американские эксперты и военные призывали вооружить Украину дальнобойными HIMARS

19:50 18 августа Киев, Украина





Почти два десятка американских экспертов в области внешней политики, в том числе бывшие высокопоставленные дипломаты и военные в отставке, согласны с тем, что война в Украине достигла решающего момента и США должны предоставить Украине все необходимое вооружение для военной победы над россией, в частности, дальнобойные ракеты для HIMARS

Открытое письмо под заголовком «США должны вооружить Украину пока не поздно» опубликовано в издании The Hill. Среди авторов: экс-заместитель генсека НАТО Александр Вершбоу, бывшие командующие силами НАТО в Европе Филипп Бридлав и Уэсли Кларк, бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США в Украине Джон Хербст и другие.



США должны предоставить боеприпасы ATACMS для HIMARS с дальностью действия 300 км, необходимой для поражения российских военных целей в любой точке Украины, включая оккупированный Крым.

Авторы письма отмечают, что США поставляют Украине достаточно вооружений, «чтобы создать патовую ситуацию», но их не хватает для возвращения захваченных россией территорий. Таким образом Белый дом «вырывает поражение из лап победы», считают они.



Подписанты прокомментировали и опасения администрации президента США по поводу того, что поставки некоторых видов оружия могут спровоцировать вооруженное столкновение россии и НАТО. Они назвали такую осторожность «избыточной». По их мнению, из-за этого НАТО, «по сути, отдает инициативу президенту рф владимиру путину и ослабляет давление на москву, необходимое для того, чтобы она прекратила свою агрессию и серьезно отнеслась к переговорам».



Украина нуждается в средствах поражения дальнего радиуса действия, чтобы остановить наступление россии и помешать пополнению ее ресурсов, запасов топлива и боеприпасов. При наличии необходимого вооружения и экономической помощи Украина способна победить.

Киев уже давно добивается от США поставок ракет ATACMS, однако пока администрация Байдена продолжает стоять на своем, опасаясь возможных ударов по территории россии и связанной с ними эскалации конфликта.



В письме отмечается, что Белый дом должен значительно усилить поставки оружия, ведь в случае успеха путин не остановится на Украине, а пойдет дальше.



В ответ на публикацию пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс заявил, что США уже предоставляют Украине все необходимое для победы на основе принципа самообороны. Он также добавил, что «распространение этой войны на всю Европу или потенциальное начало конфликта НАТО с россией противоречит интересам Украины, самого альянса и ЕС. Это никому не выгодно», — подчеркнул Прайс.



Поставки современных РСЗО помогли Украине нивелировать преимущество рф в тяжелой технике и артиллерии, благодаря которому российской армии ранее удалось захватить Северодонецк и другие населенные пункты Луганской области. По утверждениям украинского Минобороны, на конец июля с помощью HIMARS и M270 были уничтожены десятки стратегически важных объектов рф, включая 50 складов с боеприпасами.



В первую неделю августа ВСУ отчитались об ударах еще по 20 складам, а также мостам через Днепр в Херсоне, что отрезало от снабжения несколько тысяч российских солдат, грузы которым теперь доставляются по двум понтонным переправам.



В июле заместитель министра обороны Украины, генерал-майор запаса Владимир Гаврилов заявлял, что с помощью западного вооружения ВСУ способны уничтожить российский черноморский флот и вернуть Крым.