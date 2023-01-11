Пока на территории Украины находятся военные рф, страна не станет членом ЕС
11:24 11 января Киев, Украина
Основное условие вступления Украины в Евросоюз — это окончание войны и вывод военных рф с украинской территории.
Об этом в интервью "Немецкой волне" заявил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс. ПОн добавил, что ЕС должен поддерживать Украину на пути к вступлению.
"Нет, это невозможно. Но идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность самостоятельно сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Евросоюз должен поддержать Украину в достижении этой цели", - объяснил ситуацию Тиммерманс.
При этом зампредседателя Еврокомиссии сравнил по степени важности вступление Украины в ЕС с крупнейшим разовым расширением сообщества в 2004 году.
"Это действительно изменит характер Евросоюза", - сказал он. "Чтобы это доказать, нам необходимо показать, что именно мы можем сделать, чтобы приблизить Украину к ЕС", - сказал Тиммерманс, отметив достижения Киева в выполнении семи критериев на пути к ЕС.
"Мы должны ответить на это, сказав Украине: хорошо, сейчас вы приняли этот закон, в ближайшие годы мы поможем вам реализовать его, и мы окажем вам поддержку, чтобы его внедрение было успешным. Этот процесс подготовки к вступлению будет чрезвычайно важным, но мы должны начать его немедленно", - объяснил он.
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