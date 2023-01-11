Пока на территории Украины находятся военные рф, страна не станет членом ЕС

11:24 11 января Киев, Украина

Основное условие вступления Украины в Евросоюз — это окончание войны и вывод военных рф с украинской территории.



Об этом в интервью "Немецкой волне" заявил заместитель председателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс. ПОн добавил, что ЕС должен поддерживать Украину на пути к вступлению.

"Нет, это невозможно. Но идея в том, чтобы Украина вышла из этого конфликта победительницей, суверенной, независимой, свободной и имела возможность самостоятельно сделать этот выбор. И я думаю, что Украина борется за то, чтобы это произошло. Евросоюз должен поддержать Украину в достижении этой цели", - объяснил ситуацию Тиммерманс.



При этом зампредседателя Еврокомиссии сравнил по степени важности вступление Украины в ЕС с крупнейшим разовым расширением сообщества в 2004 году.