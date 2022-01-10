Погранслужба подтвердила начало отвода войск РФ

11:07 28 Апрель Киев, Украина

Разведка Госпогранслужбы Украины сообщила, что РФ начала отвод войск от границы Украины, но только в одном направлении.





Об этом в среду, 28 апреля заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.

"После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма", - сообщил он.

Отмечается, что остается скопление сил и техники противника в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области, который находится в нескольких десятках километров от границы с Украиной.