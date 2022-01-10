Погранслужба подтвердила начало отвода войск РФ
11:07 28 Апрель Киев, Украина
Разведка Госпогранслужбы Украины сообщила, что РФ начала отвод войск от границы Украины, но только в одном направлении.
Об этом в среду, 28 апреля заявил глава Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко.
"После анонсированного заявления министра обороны РФ Шойгу о том, что с 23 апреля они начнут отвод войск, действительно, наша разведка наблюдает, что процесс этот частично начат... На данный момент мы видим этот процесс на территории временно оккупированного Крыма", - сообщил он.
Отмечается, что остается скопление сил и техники противника в военных лагерях возле Воронежа и города Богучар в Воронежской области, который находится в нескольких десятках километров от границы с Украиной.
"Что касается тех полевых лагерей в Воронежской области, то мы никакого движения там пока не видим", - подчеркнул глава ГПСУ.
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