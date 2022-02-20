Пограничные пункты России на границе с ОРДЛО работают только на въезд

Россия в очередной раз решила показать себя защитницей братьев-славян. Все идет по отработанным ранее сценариям: обещание льгот, материальной помощи и жилья. Но если кто-то не помнит мытарства по России-матушке беженцев с Кавказа, то уж точно можно вспомнить участь беженцев с Донбасса в 2014-ом году.

И вот очередная замануха. Как сообщил сегодня, 19 февраля, представитель погрануправления УФСБ по Ростовской области, начиная с 9-00 по московскому времени все пункты пропуска на границе с Украиной теперь работают только на въезд.

А уже с 10-00 решением властей в Ростовский области введен режим чрезвычайной ситуации. Как пояснил губернатор Василий Голубев, это было вызвано ростом числа беженцев из Донбасса.

Прибывающим эвакуированным людям обещают выплаты в размере 10 тысяч рублей (3,7 тыс грн). Это среднемесячная социальная выплата, на которую, даже имя жильё, россияне еле выживают.

А тем временем в ДНР уже отчитались о ходе первых суток эвакуации.

"По состоянию на 06:30 19 февраля 2022 года количество эвакуированного населения составило 6603 человека, из них 2436 детей", - говорится в сообщении.

Отправка народа в страну агрессора идет как автобусами, личным транспортом, так и поездами.

Что ждет беженцев в этот раз? В РФ обещают теплые края: Краснодарский край (до 20 тысяч), Курская, Воронежская, Белгородская, Орловская, Брянская, Московская области (до 10 тысяч). Почему только не говорят, что, как и в прошлый раз бросят их на самовыживание, предложив массу жилья и работы в Сибири и на Дальнем Востоке?

Напомним, накануне в "ДНР" и ЛНР" началась операция по панической эвакуации населения в Россию. При этом всплыл тот факт, что все срочные объявления были подготовлены и засняты на видео еще за два дня до того.